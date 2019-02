Skuespilleren Emma Thompson trækker sig fra animationsfilm efter ansættelse af overgrebsanklaget 'Toy Story'-instruktør

Det har fået konsekvenser, at det amerikanske animationsfilmsfirma Skydance Animation har ansat John Lasseter, der var med til at stifte Pixar, hvor han virkede som kreativ chef indtil sidste år, da han blev fyret for upassende opførsel.

Efter ansættelsen har den prisvindende engelske skuespillerinde Emma Thompson trukket sig fra selskabets kommende film ’Lucky’, som hun skulle have været med til at lægge stemme til.

I et brev til Skydance, som Los Angeles Times bringer i sin fulde form, formulerer Thompson en stærk kritik af beslutningen om at ansætte Lasseter, der blev fyret fra Pixar efter at have erkendt at have opført sig upassende over for en række kvindelige ansatte.

Ved ansættelsen af Lasseter, der var med til at starte Pixar i 1980’erne og måske er mest berømt for at have skrevet og instrueret ’Toy Story’, bad han ifølge The Hollywood Reporter om at få en chance til at bevise, at han han har ændret sig.

Den køber Thompson ikke.

»Hvis en mand har rørt kvinder upassende i årtier, hvorfor skulle en kvinde så have lyst til at arbejde for ham nu, hvis den eneste grund til, at han ikke rører dem upassende nu, er, at der i hans kontrakt står, at han skal opføre sig professionelt«, skriver hun i brevet.

Hun nævner en række årsager til, at hun forlader filmen. Alle årsagerne har med ansættelsen af Lasseter at gøre. Blandt dem er, at hun synes, det er mærkeligt, at Lasseter får millioner af dollars for at få en chance til, og at de kvinder, der allerede nu arbejder på Skydance, ikke har muligheden for at vælge, om de vil give ham en chance til. Hvis de ikke vil, kommer det i hvert fald til at betyde, at de må sige deres eget job op.

John Lasseter blev fyret fra Pixar efter en række kvinder anklagede ham for kramme og røre dem på måder, de fandt upassende.