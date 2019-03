Skuespilleren Luke Perry er død - 52 år

Den amerikanske skuespiller Luke Perry er mandag død som følge af et slagtilfælde. Han blev 52 år.

Det oplyser skuespillerens agent, Arnold Robinson.

Blå bog Den amerikanske skuespilleren Luke Perry er død 52 år. Han døde af et slagtilfælde. Han var især kendt for sin rolle i den ikoniske tv-serie 'Beverly Hills 90210', hvor han spillede karakteren Dylan McKay. Navn: Coy Luther Perry III Alder: Død 52 år gammel. Fødested: Født 11. oktober 1966 i Mansfield, Ohio, USA. Bopæl: Los Angeles, California, USA. Civilstand: Gift med Rachel Sharp fra 1993 til 2003. Sammen fik parret børnene Jack Perry og Sophie Perry. Karriere: Fik sit gennembrud i 1990 med rollen som Dylan McKay i tv-serien "Beverly Hills". Han har siden medvirket i en lang række film og tv-serier. Senest Netflix-serien "Riverdale". Kilder: Imbd.com Vis mere

Luke Perry var især kendt for sin rolle i den ikoniske tv-serie "Beverly Hills 90210". Her spillede han karakteren Dylan McKay.

Senest spillede han også med i tv-serien "Riverdale".

Agenten Arnold Robinson oplyser, at Perrys familie og venner var sammen med ham, da han døde på hospitalet.

Luke Perry blev indlagt onsdag i sidste uge.

»Familien sætter pris på den store støtte og de bønner, der er blevet sendt i Lukes retning fra hele verden. Den efterspørger nu med al respekt at få lov til at sørge i fred«, lyder det i en udtalelse fra Perrys agent.

I den populære "Beverly Hills 90210", der blev vist i 90'erne, spillede Luke Perry den lidt mystiske og rebelske hjerteknuser Dylan.

Den i dag ikoniske ungdomsserie havde ikke voldsomt stor succes, da den først begyndte at blive vist på tv.

Serie udviklede sig til et kulturelt fænomen

bDens popularitet voksede dog hurtigt, og serien udviklede sig til at blive et kulturelt fænomen både i USA og mange andre steder i verden.

En af de gennemgående historier i serien var Dylans romance med først karakteren Brenda og siden med Brendas bedste veninde, Kelly.

Rollen som Dylan gjorde Luke Perry voldsomt populær.

I perioder modtog han omkring 4000 fanbreve om ugen. Tusindvis af teenagepiger dukkede også typisk op, når han viste sig offentligt.

På grund af det massive fremmøde måtte han ved et enkelt tilfælde smugle sig ud af et indkøbscenter i Seattle gemt i en vasketøjskurv.

Luke Perry nåede ifølge filmsiden IMDb som det sidste at spille med i Quentin Tarantinos nye film, "Once Upon a Time in Hollywood". Her spiller han en karakter ved navn Scott Lancer.

Filmen står til at få premiere til sommer. Den handler om tiden omkring Charles Manson-drabene i 1969.

ritzau