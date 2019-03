Det skal du opleve i næste uge: De måtte sminke 82-årige Robert Redford ÆLDRE for at få ham til at ligne den 70-årige hovedperson i 'Den sidste gentleman'

ARoS’ første særudstilling i år er fremtiden og alle de udfordringer, vi står over for. 15 internationale samtidskunstnere hjælper med at vise vej. Gangway udgiver sit første album i 23 år, og Robert Redford er klar med sin sidste rolle på filmlærredet.

SIMON LUND OM BEAT: Gangway: Whatever It Is. Nyt album ude 5. april.

For halvandet år siden fandt Gangway sammen igen efter radiotavshed siden forrige årtusind. De gav et par koncerter og havde det åbenbart så godt sammen, at de nu har været i studiet for at indspille deres første album i 23 år. Med Henrik Balling som orkesterleder og Allan Jensens klare stemme som ledelys stod Gangway i 80’erne og 90’erne bag noget af den mest begavede og medrivende danske pop, der findes. Det er dén enestående arv, de nu skal prøve at løfte.

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Tomorrow is the Question. ARoS. Aarhus Kunstmuseum. Kuratorer: Luise Faurschou og Erlend G. Høyersten. Åbner 6. april.

Foto: teamLab, Pace Gallery ARoS' udstilling 'Tomorrow is the Question' fokuserer på den brydningstid, som vi lever i, og på de udfordringer, som vi som mennesker står overfor. 'Universe of Water Particles, Transcending Boundaries, 2017 / Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together'.

Som titlen mere end antyder, har ARoS’ første særudstilling i 2019 som sit emne fremtiden og dens udfordringer. Med 15 internationale samtidskunstnere som vejvisere og katalysatorer vil udstillingen fokusere på den brydningstid, som vi lever i, og på de udfordringer, vi som mennesker står over for. ’Tomorrow is the Question’ er et samarbejdsprojekt mellem ARoS’ direktør, Erlend G. Høyersten, og Luise Faurschou fra organisationen ART 2030, som er blevet kaldt et af mest ambitiøse kunstprojekter nogensinde. Kataloget til udstillingen indeholder bl.a bidrag af arrangørerne og af Tor Nørretranders.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Michael Connelly: Mørkets ridder.Udkommer 5. april

Michael Connellys ældste fans elsker hans krimier om Harry Bosch, strømeren fra LAPD – som også arbejder lidt som privatdetektiv, for man er vel workaholic. Men Connelly havde brug for at komme videre og introducerede så Renée Ballard, den kvindelige betjent, som er lidt yngre end Bosch, og som er havnet på natholdet, fordi hun havde problemer med chefen. I ’Mørkets ridder’, nummer 2 i den nye serie, opdager Ballard, at en fremmed er i gang med at gennemgå gamle sagsakter, og så er Connelly pludselig tilbage ved en gammel kending ... Bosch! Måske kan de arbejde sammen om at løse en vigtig sag? En Conelly-krimi på en grå- eller regnvejrsdag? Ja, tak.

LARS HEDEBO OLESEN OM DESIGN: Margrethe Odgaard: Never odd or even / Neve rod do reven. Munkeruphus, Dronningmølle. Åbner 6. april

Selv om tekstildesigneren Margrethe Odgaard har deltaget i adskillige udstillinger de seneste år, er det først nu, hun får mulighed for at udstille helt solo på en dansk kunstinstitution. Det vidunderlige udstillingssted Munkeruphus i Dronningmølle indleder sit 30-års jubilæum med Margrethe Odgaard, som vil fylde salene med undersøgelser af farver, mønstre og materialer. Odgaard er ved at udvikle sig til vores førende farveekspert, og da hun samtidig er en god formidler, må denne udstilling blive en af forårets mest interessante.

KIM SKOTTE OM FILM: Den sidste gentleman. Instr. David Lowery. Biografpremiere 4. april.

Efter alt at dømme har de måttet sminke den 82-årige Robert Redford ældre for at få ham til at ligne den 70-årige Forrest Tucker! Røveren og flugtfangen, som i en moden alder stak af fra San Quentin og gav den gas med en stribe dristige kup, er hovedpersonen i David Lowerys film om Tuckers sidste stik. Titlen ’Den sidste gentleman’ får en dobbelt betydning med Redfords erklæring om, at filmen bliver hans sidste rolle på lærredet.