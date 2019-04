Kulturredaktøren går til bekendelse: Ligesom Joe Biden har jeg en tendens til at røre uden at spørge. Også folk, jeg har ledelsesansvar for

Den venlige politiske veteran Joe Biden vil være demokraternes præsidentkandidat i 2020, men på det seneste er han blevet kritiseret for upassende fysisk kontakt. Kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen føler med ham i denne kommentar om tilbøjeligheden til at uddele uopfordrede krammere, som hun kender fra sig selv.

Efter flere år med Donald Trump i Det Hvide Hus må amerikanerne trænge til en krammer. Og er det ikke en oplagt opgave for den kærlige og kropslige politiske veteran Joe Biden? I torsdags meddelte Biden i hvert fald, at han stiller op til posten som USA’s præsident for at forsvare nationens grundlæggede værdier.