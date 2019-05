Kulturredaktøren var helt stille i to døgn: Første nat vågnede jeg klokken 04 med dundrende hovedpine og resterne af en voldelig drøm, hvor blandt andre Nigel Farage medvirkede

FOR ABONNENTER

Valgkampen brager løs. Der er skruet så højt op for volumen, at jeg får trang til at tjekke ud. Holde mig for ørerne og lukke øjnene, til kakofonien af stemmer fader ud, og de fægtende arme falder. Som borger i et demokrati er det min pligt at høre efter, men jeg har mere lyst til at meditere over, at det yderste højre er et højrøstet, men marginalt fænomen. Også Stram Kurs vil passere.