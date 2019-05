Rablende dialog og konfrontation af publikum: Drama går til angreb på standhaftigt kongeligt kukkasseteater

Fakta

Tristan Tzara

Tristan Tzara, 1896-1963, skrev et banebrydende dada-manifest i 1918 som ledende figur inden for den dadaistiske avantgardebevægelse, der har haft afgørende betydning for eftertiden.

Tzara etablerer i 1916 sammen med Hugo Ball kulturcaféen Cabaret Voltaire i Zürich som startpunkt for den dadaistiske bevægelse, der breder sig med flere caféer i Tyskland og bl.a. også Paris.

Dadaismen (af det franske dada, dvs. gyngehest) dyrker en kunstnerisk anarkisme som et radikalt opgør med sociale, kunstneriske og sproglige konventioner og logikker, ved hjælp af poetisk rablen, tilfældighesprincipper, chokeffekter m.m.

For dadaisterne gjaldt det om at nedbryde skellet mellem kunst og samfund. Kunstens frihed hang uløseligt sammen med politisk frigørelse.

’Gashjertet’ (’Le Cœur à gaz’) havde urpremiere i Paris i 1921 som en del af Dada-salonen på Galerie Montaigne.

I forbindelse med forestillingen er ’Gashjertet’ for første gang blevet udgivet på dansk i serien Bureauets Lommebibliotek

