Alle danske medier boykotter Volbeat-koncert

Man kommer til at kigge langt – og forgæves – efter anmeldelser i dagspressen af Volbeats koncert lørdag i Aarhus. Siden det danske rockband i 2017 valgte ikke at invitere medierne Ekstra Bladet og metalmagasinet Devilution ind til koncert på anmelderbilletter, og selv om Volbeat aldrig har forklaret baggrunden, gættes der på, at de to medier har været særdeles kritiske over for bandet.

Det er koncertarrangøren Live Nation, der akkrediterer anmeldere og fotografer til deres koncerter, og som både i 2017 og så altså nu igen har undladt at invitere de to medier.

I 2017 sendte Politiken, BTMX, Jyllands-Posten, Berlingske og de to udsatte medier et åbent brev til Volbeat, om at man ikke selv vil anmelde koncerter, hvor dem, der får lov, er sorteret til – og andre fra.

»Anmeldelser er vigtige«, udtaler Politikens kulturredaktør, Mette Davidsen-Nielsen i dag, »og her er vi nødt til at stå sammen for at forsvare retten til at bedrive kritik«.

Så heller ikke i år vil anmelderne indfinde sig på deres kritikerpladser.