Historien om Danmarks største virksomhed: Det hele begyndte med smagen af sødt tis

Marie Krogh ville ikke have, at andre skulle vide det. Kun hendes mand, August, måtte vide det. For Marie, der selv var læge og forsker, ville ikke reduceres til en sygdom. Og da slet ikke til en sygdom, hun i 1920 ikke kunne kureres for. Samme år havde hun som 46-årig diagnosticeret sig selv med sukkersyge, hendes urin var sød, der var ingen vej tilbage.