Eva Eistrup glæder sig til Priden: Der er faktisk samfundskritisk visdom i al det »bøsse, drag og gejl«, som man siger på piakjærgaardsk

I 1973 var det forbudt for mænd at danse med hinanden offentligt. 17. august, når der er Copenhagen Pride, vil der være kys og nøgenhed og assless chaps for alle pengene. Men i ligestillingsforegangslandet Danmark er vi ikke færdige med ubehaget ved eksplicit homoseksualitet, skriver Eva Eistrup i denne kommentar.

Lige om hjørnet venter Copenhagen Pride. Lørdag 17. august kulminerer stoltheden med paraden, hvor det går det løs med glimmerkonfetti, assless chaps og kommerciel pinkwashing, når den samlede banksektor og big pharma skal ud og kradse profitabel progressiv karma til sig blandt drag queens og dykes on bikes. Der vil uden tvivl igen i år være en diskussion af denne alliance mellem politisk rettighedskamp og profitorienteret kulturnasseri.

Men den diskussion vil jeg overlade til andre mindre letkøbte typer, der ikke glemmer al deres Marx, når Jette nede fra hr i Nykredit stoltserer forbi på ruten i den cremantbrandert, vi er mindst to om. Jeg er mere interesseret i lakken og læderet, de numseløse bukser, de glinsende kroppe og de følelser, de vækker. Koblingen mellem Priden og sex.

Sex er en del af homokulturens dna af masser af gode historiske og praktiske grunde. Helt centralt er det selvfølgelig, at en skamfri performance af det seksuelle er blevet definerende, fordi det seksuelle er selve det, homofobien udskammer.

Men dette offentlige strutteri, fornemmer jeg, udgør stadig en kilde til undren og følelser. Hvad skal det til for, spørger den allestedsnærværende heteroseksualitet, der ikke kan se sin egen lumre skov for bare træer. For at opsummere følelsen på piakjærsgaardsk: »Alt for meget bøsse, drag og gejl«.

Denne følelse, som netop ikke er en holdning eller en direkte modvilje, forstærkes måske endda af, at det står så godt til med den juridiske og politiske ligestilling af LGBTQ-personer i Danmark. Det er vildt og positivt og en kilde til politisk håbefuldhed, at vilkårene har ændret sig så meget over så kort en årrække.

Men tidsperspektivet vækker også en solidarisk melankoli i mig. I 1989 stod homoseksualitet på listen over psykiatriske diagnoser, og det er kun to år siden, at transpersoner røg af listen. I 1973 var det i Danmark stadig forbudt for to mænd at danse med hinanden offentligt. Danse!

Foto: Andreas Haubjerg 17. august venter Priden i København med kys og nøgenhed for alle pengene.

Jeg har altid måttet danse med dem, jeg ville. Som en biseksuel kvinde, der både identificerer mig som kvinde og aflæses som sådan af omverdenen, oplever jeg ikke, at min seksualitet vækker ubehag. Forestillingen om to kvinder, der har sex, kan tilpasses en maskulin fantasi uden at true maskuliniteten. Jeg behøver ikke være homoseksuel i alle situationer, hvis jeg ikke lige orker.

Min seksualitet definerer mig (udadtil og tilsyneladende) ikke, hvilket jeg oplever, at andre oplever som et plus. Jo mindre homo, jo mere helt almindeligt menneske.

Jeg tror paradoksalt nok, at den øgede ligestilling intensiverer behovet for, at der ’rettes lidt ind’. Hvad tjener al det provokatoriske ’bøssegejl’, når ægteskab, børn og anden guldrandet normalitet pludselig er tilgængelig?

Den homokultur, som Priden bare er et af utallige eksempler på, har bevæget sig fra engang at have symboliseret det rene Sodoma og Gomorra til at symbolisere en overflødig unødvendighed. Men der er en for mig at se smuk, sjov og radikal mening med gejlet.