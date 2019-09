Kim Larsens familie ønsker hverken en plads i Odense eller København

Kim Larsens Plads eller Larsens Boulevard bliver ikke nogen realitet i den afdøde sangers hjemby, Odense.

Ideen om en gade eller et område opkaldt efter Danmarks største gavflab opstod efter hans død 30. september sidste år.

Men nu har familien oplyst til Odense Kommune, at de ikke ønsker at imødekomme ideen, fortæller Jane Jegind (V), by- og kulturrådmand i Odense Kommune.

»Familien ønsker ikke en plads eller en vej opkaldt efter Kim Larsen i Odense, så det respekterer vi selvfølgelig«.

Det oplyser DR Fyn.

I Odense var der flere forskellige ideer til, hvilke områder, der skulle opkaldes efter Kim Larsen. En af de personer, som dengang var begejstret for ideen om en plads, er byrådsmedlem i Odense Anders W. Berthelsen (S).

»Det, man kunne have gjort, var at lave Kim Larsens Hjørne i et indhak, der er ved Lørups Vinstue«, fortæller han.

Lørups Vinstue er et værtshus i det centrale Odense, som Kim Larsen ofte besøgte. Han boede desuden i en lejlighed ovenpå stedet.

Efter familiens henvendelse er der dog ikke nogen tvivl om, at der ikke bliver tale om noget mindested i Odense.

»Når familien har den holdning, og Kim Larsen også selv havde den holdning, så skal det respekteres. Så den tanke er droppet igen«, tilføjer Anders W. Berthelsen.

Det er ikke kun i Odense, der har været mange gode intentioner om at få opkaldt en plads, gade eller boulevard efter Kim Larsen.

Også i København har der været et forslag om at opkalde en mindeplads på Christianshavn efter musikeren.

Det forslag blev dog droppet, efter Kim Larsens manager, Jørn Jeppesen, sendte en mail til Teknik - og Miljøudvalget, hvor han udtrykte, at familien ikke havde ønsker om sådan en plads.

