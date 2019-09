'Fleabag' er årets store Emmy-vinder: Tv-seriens hovedkvinde er et fyrtårn for fuck-ups, som mestrer kunsten at ødelægge alt

FOR ABONNENTER

’Fleabag’ er blevet udråbt til at være en feministisk antihelt, selv om karakteren selv på et tidspunkt i serien tvivler på, om hun ville være feminist, hvis hun havde større bryster. Det er ikke så mærkværdigt, at ’Fleabag’ løb af sted med favnen fuld af Emmy-priser, for serien har en dedikeret fanskare, der er ligefrem har opfundet et begreb omkring serien, de kalder fleabagism.