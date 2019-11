5 hjerter til supermuseum i Malmø: Her er vandflyvere, dampmaskiner, lokomobiler ... Og en forklaring på, hvordan man går på toilettet under havets overflade

5

andre med teknik

Over hele Europa er tekniske museer i gang med en opdatering og udvikler sig i disse år fra let støvede opbevaringshaller fyldt med gamle ting til levende, interaktive oplevelser, der gør besøg mere sanselige. Her er fem eksempler:

Science and Industry Museum, Manchester

Den industrielle revolutions vugge stod i Manchester, og områdets engang intense tekstil- og kulindustri leverer kernen til et virkelig godt museum. Gigantiske væve og lokomotiver suppleres med mediehistorie, da byen også har ligget langt fremme med aviser, tv og computerudvikling.

Nemo, Amsterdam

Museet synes at flyde i Amsterdams havn. Arkitekten Renzo Pianos bygning rummer en stor samling med fokus på lys, elektricitet, energi og hjemmets teknologi. Den næste store særudstilling hedder ’Humania’ og beskæftiger sig med kroppen og hjernen.

Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

Det store franske centrum for teknik tiltrækker fem millioner gæster om året. Målet med museet er at sprede viden og gøre folk (ikke mindst unge) interesserede i naturvidenskab. Der er masser af muligheder for interaktivitet og en legende tilgang til alt fra transport og lyd til planeter og energi.

Universe, Nordborg

Den Danfoss-relaterede forlystelsespark vil gøre videnskab til en leg. Man kan lære, hvordan en termostat virker, men man kan også meget andet. Den indendørs gletsjer og buret, hvor der laves lyn, er sikre hits. Parken er kun åben fra april til oktober.

Danmarks Tekniske Museum, Helsingør

Mens Malmøs tekniske museum udvider, ligger den danske pendant i venteposition. Museet, der har boet i Helsingør i 50 år, drømmer om at flytte til København og Svanemølleværket med en samling, der tæller alt fra Ellehammers fly, den gigantiske DASK-computer, rumgrej og gamle mobiltelefoner.

