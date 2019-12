Biokemiker vinder Miss America: Jeg håber, jeg kan være med til at nedbryde forestillingen om konkurrencen

Torsdag blev Miss America 2020 kåret i USA. Hun vandt blandt andet på baggrund af sin passion for videnskab, hvilket markerer nye retningslinjer for den ellers udskældte konkurrence.

Vinderen af skønhedskonkurrencen Miss America 2020, Camille Schrier fra Virginia, blev ikke bedømt på sit udseende, da hun torsdag modtog kronen som symbol på sejren.

Under finaleshowet i Uncasville, Connecticut, imponerede hun dommerne med noget af en opvisning: Foran sig havde hun tre kolber, der hver især indeholdt en grøn, en blå og en rød substans. Ved siden af hver kolbe stod et lille snapselignende glas med en klar væske, og ved at blande den klare væske med de farvede substanser skabte hun en vulkansk eksplosion af farvet skum.

Den 24-årige vinder er biokemiker, har to bachelorgrader i videnskabsfag og er i gang en farmaceutisk doktorafhandling på Virgina Commonwealth University.

Med disse meritter i ryggen sikrede hun sig titlen som Miss America i hele 2020 samt en præmiesum på 50.000 dollars, svarende til 335.886 kroner.

Det skriver BBC.

Miss America 2.0

I sin takketale sagde Camille Schrier blandt andet, at hun håber på at kunne »nedbryde stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være Miss America i 2020«.

Siden 2018 har Miss America forsøgt at reetablere sig selv under navnet Miss America 2.0.

»Vi kommer ikke til at bedømme dig på dit udseende, fordi vi er interesseret i, hvad der gør dig til dig«, oplyste Gretchen Carlson, der står i spidsen for arrangørerne af konkurrencen og selv er tidligere vinder af Miss America, i 2018.

Konkurrencen har i flere årtier mødt kritik fra især feministiske røster, der blandt andet har kaldt konkurrencen sexistisk. Det har arrangørerne ifølge Gretchen Carlson forsøgt at råde bod på ved nu at bedømme deltagerne ud fra »bedrifter, mål her i livet, og hvordan hun vil bruge sit talent, passion og sine ambitioner til at være Miss America«.

Den første konkurrence blev afholdt i 1921. Dengang konkurrede kvinderne om at se bedst ud i badetøj – noget, der skulle lokke turister til strandpromenaden i Atlantic City på den amerikanske østkyst.