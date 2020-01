Næste uges kulturtilbud: Er du mest til morsomme high school-orgasmer eller stærk musikalsk strøm fra Peter Sommer?

FOR ABONNENTER

Da vi sidst hørte fra Peter Sommer for to år siden, var den ramsaltede sangskriverpoet ude i nogle eksperimenter med jazzduoen Bremer/McCoy på ’Elskede at drømme, drømmer om at elske’. Siden har han spillet rigtig mange koncerter med sit band Tiggerne, og for at indkapsle dén energi har Sommer skyndt sig at få Tiggerne i studiet og blive færdig med næste album med titlen ’Stærk strøm hen over ujævn bund’. Med til at hjælpe sig har han blandt andet haft en sangskitse fra Knud Odde, en Knud Romer-oversættelse af Richard Strauss’ lied ’Morgen’ og et citat fra Bjarne Reuters forfatterskab. På sit sjette soloalbum er det åbenbart Peter Sommer, der valgte Mælkevejen.