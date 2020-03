32-årig legede superhelt i Moskvas gader: Nu konfiskerer politiet hans bil, der til forveksling ligner Batmans øse

Automatisk oplæsning

Superhelten Batmans firehjulede køretøj, Batmobilen, har utallige egenskaber. Den kan køre hurtigt frem, tilbage og til siden. Den har katapultsæde og hjælper sin ejer i kampen mod kriminalitet.

Men det giver den ikke lov til at køre i Moskvas gader. Russisk politi har konfiskeret en 32-årig mands bil, der til forveksling ligner den udgave af Batmobilen, som optræder i filmen ’Batman v Superman’, skriver BBC.

Køretøjet konfiskeres på grund af sikkerhedshensyn, oplyser russisk politi. Bilen er tilsyneladende ikke »fremstillet inden for fabriksbetingelser«, registreret hos myndighederne eller certificeret som trafiksikker. Efter nærmere inspektion af bilen har politiet bestemt, at det er usandsynligt, at den er sikker nok at køre i på offentlige veje.

Den ukendte ejer af bilen undersøges nu for tre anklager omhandlede bilens manglende dokumentation, dens påståede overdrevne størrelse og dens »uregelmæssige egenskaber«, som ikke er tilladt på køretøjer i trafikken.

Det er ikke oplyst, om katapultsæder eller evnen til at køre sidelæns er blandt disse egenskaber. Dog er der ifølge BBC intet, der tyder på, at manden på andre måder har forsøgt at efterligne Batman ved at bekæmpe kriminalitet eller begå selvtægt.

En lignende bil blev for nyligt solgt på en russisk hjemmeside for bilhandel. Det russiske nyhedsmedie RBC har rapportet, at den solgte bils estimerede pris i slutningen af 2019 var 55 millioner rubler. Det svarer til omtrent 5,7 millioner danske kroner.