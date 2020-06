Anders Haahr Rasmussen fik en besked fra en sort ven i USA: »Det her bliver værre, før det bliver bedre. Hvis det bliver bedre«

FOR ABONNENTER

For tre måneder siden sad jeg i East Village og drak øl med en amerikaner, der ligesom jeg er forfatter og tennisfan, så vi snakkede om bøger og tennis, og vi snakkede om Serena Williams. Vi snakkede om hendes oplevelse af at føle sig uretfærdigt behandlet både på og uden for banen og om hendes måde at protestere mod den behandling på. Den kan være svær at bevidne. Den kan virke ude af proportioner. Irrationel, selvretfærdig, too much.