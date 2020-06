Poul Krebs raser: Der er ingen, som tænker på 'de sorte t-shirts'. Det skriger til himlen

Automatisk oplæsning

Musiker og sangskriver Poul Krebs havde glædet sig til at spille 26 koncerter denne sommer på danske festivaler. Lige fra Vig til Langeland. Men på grund af coronakrisen er alt aflyst.

Mange af de her kulturarbejdere tjener deres årsløn om sommeren Poul Krebs, musiker

Derfor kommer Poul Krebs stort set ikke til at tjene penge fra februar til september. Men han skal nok klare sig, siger han, det er mere hans hold på cirka 20 personer og de nye artister, som han er bekymret for. Det drejer sig om alt fra bookere, produktionsfolk og musikere til teknikere og lastbilchauffører.

»Det er blandt andet dem, vi kalder ’de sorte T-shirts’. De lever i skyggen, bag scenen, men uden dem kunne vi ikke stå på scenen og føre os frem. Der er bare ingen, der taler deres sag«, siger den 63-årige musiker.

»Det er totalt mangel på indsigt fra politikernes side og skriger til himlen. Mange af de her kulturarbejdere tjener deres årsløn om sommeren. Det er i virkeligheden dem, der bliver ramt allerhårdest«, siger han.

Politisk uenighed

I april besluttede alle Folketingets partier at holde hånden under de danske festivaler med en ny hjælpepakke. Der har siden været stor uenighed om, hvordan aftalen egentlig skulle forstås. Radikale Venstre, SF og Venstre har været uenige med regeringen og har derfor bremset den endelig vedtagelse i syv uger.

De tre partier mente modsat regeringen, at festivalerne skal betale de danske artister.

»Det var vores forståelse, da vi indgik aftalen. Ordningen skulle komme hele branchen til gavn«, sagde Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe, i sidste uge.

Sammen med SF’s Jacob Mark og Venstres Torsten Schack Pedersen havde hun forud for et møde i Finansudvalget sendt et brev til finansminister Nicolai Vammen (S). Heri skrev de, at de først vil godkende det såkaldte aktstykke, så ordningen kan træde i kraft, når finansministeren har lovet at løse problemet med de danske musikere et andet sted.

Vi har fået håndslag fra finansministeren på, at der bliver fundet en løsning i forhold til kunstnerne Zenia Stampe, Radikale Venstres kulturordfører

Efter et usædvanligt forløb på syv uger faldt hjælpepakken på plads sent torsdag aften, da det blev vedtaget, at festivalerne skal annullere alle kontrakter med musikere og underleverandører for at kunne søge om at få del i hjælpepakken.

»Vi har fået håndslag fra finansministeren på, at der bliver fundet en løsning i forhold til kunstnerne, og at der bliver indkaldt til nye forhandlinger snarest«, siger Zenia Stampe.

Talsperson for interesseorganisationen Danske Agenters Sammenslutning, Jimmi Riise, der også er agent for Poul Krebs og Carpark North, mener, at hele fødekæden omkring livekoncerter er i dyb krise.

»Nu har politikerne reddet festivalerne, og det er et stykke af vejen – men vi kommer til at se store konsekvenser i vores del af branchen, hvis den ikke får hjælp. Vi kigger ind i voldsomme økonomiske tab, mistede arbejdspladser og eventuelle konkurser«, siger han.

»Vi har kæmpet i to måneder ved at forsøge at råbe politikerne op, fordi vi har samme problem og samme økonomiske årshjul som festivalerne«.

»River bunden ud af vores pengekasse«

Det danske rockband Carpark North har brugt næsten to år på at blive klar til at spille koncerter denne sommer, men nu er også alle bandets 27 shows på blandt andet Smukfest og Nibe Festival aflyst.