Eva Eistrup: »Der er ikke brug for flere sjatter af erkendelse fra mænd, der har fået døtre og har opdaget, at kvinder også er mennesker«

#MeToo ruller igen, erkendelser erkendes, og vidnesbyrdene vælter frem. Selv Bertel Haarder har efter de 79 vidnesbyrd om sexisme og sexchikane i det politiske liv indset, at sexchikane findes, også selv om han i sine 40 år i Folketinget aldrig selv har oplevet noget. Det er sgu godt at høre, søster Haarder!

Der er skred i noget, og selv om det hele tiden skrider ud til højre og garanteret forsvinder derude et sted lige om lidt, er der ting, der er blevet sagt, som ikke bare kan glemmes igen. Nogen deler et citat af den feministiske science fiction-forfatter Ursula Le Guin på Facebook, og jeg vil så gerne mærke den vulkanske kraft i, at når vi kvinder »præsenterer vores erfaringer som sandhed, som menneskets sandhed, så ændres alle landkortene«.

Men neden under befrielsen ved den både frygtelige og nødvendige offentlige samtale og søstersolidariteten har jeg en blottet, sorgfuld følelse indeni. Som om jeg ikke rigtig kan tåle mosten, for mosten er det krasse faktum, at kampen for ligeværd minder én om mindreværdet.