På de slemme dage nåede det helt derud, hvor han fortalte hende, at hun havde flotte bryster

Det er en gammelkendt sandhed, at den del af menneskeracen, der går under betegnelsen ’mænd’, stiller relativt få spørgsmål. Sådan i samtaler. Det viser sig i det væld af blogindlæg og brevkassespørgsmål fra kvinder, der har været på endnu en date med endnu en fyr, der stort set ikke spurgte dem om noget, så nu undrer de sig: Hvorfor stiller mænd ikke spørgsmål?

Selvhjælpsbøger til mænd arbejder med samme problemstilling. Igen og igen rådgiver de: Hvis du vil have en god date, så stil hende spørgsmål. Åbne spørgsmål. Gå på opdagelse i hendes liv og verden, som om du var detektiv. Og husk: Lyt til svarene.

Man skulle tro, det gav sig selv, men det gør det ikke for de fleste mænd. Af gode grunde. Hvis du nogensinde har været i et af deres omklædningsrum, så ved du, at kæften sjældent står stille på dem, men du ved også, at der er to søndage i ugen, før du hører sætningen: ’Hvor er du egentlig vokset op henne?’.