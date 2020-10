Dy Plambeck: Kære Mette Frederiksen. Vi har ikke brug for flade forslag, vi har brug for et opgør

Som kvinde oplever man igen og igen, at kroppen ikke kun tilhører en selv, men også andre. Det er en kultur, man vokser op i, et system, der får os til at glemme de grænser, vi kunne mærke klart som børn. Derfor bliver det svært at sige fra. Og derfor må regeringen på banen med konkrete lovforslag, skriver Dy Plambeck i denne klumme.