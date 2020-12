Eva Eistrup: Hvorfor glemmer jeg altid, at mine affærer med det alternative ofte efterlader mig intellektuelt kold?

»Nu spørger jeg dig lige om noget, og du behøver ikke svare, hvis det ikke giver mening for dig, men er der en mulighed for, at du … undertrykker din feminine side?«.

Jeg ligger på en massagebriks hos en body sds-behandler, som jeg har opsøgt, fordi jeg som resten af Kontordanmark går og bøvler med kroniske muskelsmerter relateret til en flad røv og en skærm. Det er i hvert fald det, jeg har sagt til ham, for jeg synes, jeg lyder som en hypokonder, når jeg først begynder at åbne op for den psykosomatiske symptomgodtepose. Jeg går sgu og er lidt hjamsk, som min sønderjyske bedstemor ville kalde det.

Hjamskheden har fået mig gevaldigt i kontakt med min indre new ager. Som regel opstår trangen til en diffus holisme, når jeg for gud ved hvilken gang har fået en henvisning til fysioterapeut. Han er altid en frisk fyr, der hedder Kenneth, som er lidt for chokeret over svagheden i min venstre gluteus maximus og opfører sig, som om det er et under, at jeg overhovedet kan gå ved egen benkraft. Jeg synes bare ikke, han gør noget godt for min qi-energi.