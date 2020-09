Her kradser krisen ikke: Dansk forlag opruster med 40 nye stillinger

Landets næststørste forlag, Lindhardt og Ringhof, har klaret sig glimrende under coronakrisen. Forlaget melder i dag ud, at man opruster.

Den nuværende skare på cirka 400 ansatte skal udvides med hele 40 nye ansatte inden for de næste to år.

De første ansættelser begynder allerede næste uge.

»Det har været et virkelig godt bog-år – både for digitale udgivelser og fysiske bøger. Det får selvfølgelig en positiv effekt på årets resultat, men det gør det også muligt for os at gå videre med vores ambitiøse udviklingsplaner«, siger adm. direktør Lars Boesgaard i en pressemeddelelse.

Covid-19 sætter skub i digitalisering

En stor del af de nye stillinger bliver hos den digitale division, forlaget Saga, som opererer internationalt og har kontorer i bl.a. Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen.

For det digitale bogmarked er i voldsom vækst med rater på 15-25 procent om året, og den udvikling har covid-19 kun været med til at accelerere, melder forlaget.

Derfor er der store ambitioner for Saga, der er specialiseret i at digitalisere forfatteres bagkataloger og blandt andet har rettigheder til stjerner som Agatha Christie, Wilbur Smith og kærlighedsromanernes dronning, Barbara Cartland.

Forlaget satser globalt med udgivelser på alle større sprog, ikke kun hovedsprogene, men eksempelvis også russisk, hollandsk, tyrkisk, arabisk, swahili og hindi.

Og nu satser Saga altså på at opruste med flere ansatte og stiler mod at have 100.000 digitale udgivelser i katalog inden for de næste år. Der er også planer om at øge kendskabet til danske forfatterskaber ude i verden.

»På sigt har vi en klar ambition om at sende flere danske forfattere ud i hele verden, hvor vi har globale distributionsaftaler og kan nå flere hundrede millioner boglæsere«, siger Sagas direktør, Lasse Horne.

Også landets største forlag, Gyldendal, har oplevet en markant stigning i det digitale salg i det første halvår af 2020 – altså under coronakrisen.

Det har været med til at løfte den samlede omsætning med 3 procent til 386 millioner kroner, viser Gyldendals halvårsregnskab, og det har fået forlaget til at investere yderligere i digitale tjenester som Studybox, Chapter og Gyldendal Stereo.