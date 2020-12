Bertelsens tv-koncept solgt til mediegigant: »Vi kom for sent med Connery, Ginsburg og Maradona, men der er stadig store personligheder tilbage«

I begyndelsen af august var der premiere på Mikael Bertelsens tv-format ’Det sidste ord’ på Tv 2.

Det første program var et interview med Bent Fabricius-Bjerre og blev vist kort efter hans død i slutningen af juli.

Nu får store personligheder i andre lande også mulighed for at være med til at præge deres eget eftermæle på tv. Den multinationale producent Banijay har nemlig købt de internationale rettigheder til det danske koncept ’Det sidste ord’.

Banijay, der i Danmark ejer Nordisk Film, Metronome og Mastiff, har 120 produktionsselskaber over hele verden og er en af de største globale tv-producenter. De står blandt andet bag programmer som ’Master Chef’, ’The Kardashians’ ,’Big Brother’ og ’Peaky Blinders’.

Men de skal altså stadig ud og finde internationale broadcastere eller en streamingtjeneste, der vil købe og vise ’Det sidste ord’.

I ’Det sidste ord’ optager Mikael Bertelsen interviews med store danske kulturpersonligheder, politikere eller erhvervsfolk, som bliver opbevaret på Det Kgl. Bibliotek og først bliver vist efter deres død.

Ud af de 3-4 timers optagelser bliver der klippet et tv-interview, mens hele råmaterialet bliver doneret til Det Kgl. Bibliotek. Mikael Bertelsen laver løbende nye interviews, han vil ikke sige med hvem, men han har tidligere sagt til Politiken, at det er mennesker, der er »ude af kampen«, folk, der ikke skal genvælges, bevise noget eller sælge noget.

Det er Mikael Bertelsen og filmproducent Jesper Zartov, der ejer og har udviklet konceptet. Efter udsendelsen med Bent Fabricius-Bjerre var der interesse fra produktionsselskaber i Sverige og Norge, fortæller Mikael Bertelsen.

»Men det ville være for stort et arbejde at lave individuelle aftaler med hvert enkelt land. Banijay Group har musklerne til potentielt at rulle det ud over hele verden«, siger han.

I en pressemeddelelse kalder Banijay Group ’Det sidste ord’ for et »enestående tv-format«, der på engelsk kommer til at hedde ’Famous Last Words’.

Chef for Banijays afdeling for rettighedskøb Carlotta Rossi Spencer siger i en pressemeddelelse, at programmets internationale potentiale er stort:

»Det er et unikt og universelt format, som i den grad skiller sig ud i markedet«, siger hun.

Ifølge Bertelsens samarbejdspartner, filmproducent Jesper Zartov, er det ikke i sig selv usædvanligt at få et tv-format solgt til udlandet. Det betyder nemlig ikke automatisk, at det kommer i produktion, men at broadcastere i udlandet kan købe det af Banijay.

»Det er sjældent, at et format ender med at blive solgt til produktion i hele verden. Men konstruktionen med Banijay og den idé, Mikael Bertelsen har haft i så mange år, og som vi nu har eksekveret på en måde, jeg er ekstremt stolt af, giver nogle gode forudsætninger for det. Og det er klart, at hvis det her format ender med at blive produceret og sendt i Storbritannien eller USA, så er det stort«, siger han.

Eller som Mikael Bertelsen siger:

»Vi kom for sent med Sean Connery, Ruth Bader Ginsburg og Diego Maradona, men der er stadig store personligheder tilbage i verden«.