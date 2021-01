Anders Haahr Rasmussen: Tænk, hvis vi var lige så hooked på at løse klimaopgaven, som vi er på notifikationer fra Facebook

Min lillebror havde længe haft lyst til at stå en halv time tidligere op om morgenen. Så kunne han starte dagen med at ro fire kilometer på maskinen nede i kælderen, inden børnene vågnede. Han havde snakket om det i års tid, men fik ikke gjort noget ved det. Så spurgte jeg ham, om vi skulle lave en video-aftale klokken kvart i seks. Så kunne han sidde og ro i sin kælder i Jylland, mens jeg lavede min morgengymnastik på fjerde sal i København.

»Ikke dumt! Start mandag?«, svarede han straks.

Det har kørt lige siden. Og det gør det, fordi vi har hinanden at stå til ansvar over for. Jeg har ladet mig fortælle, at ’accountability coaching’ er det nye smarte inden for selvudvikling. En personlig træner, en coach, du skal rapportere tilbage til. Nøje udvalgte, overskuelige målsætninger, som du holder fokus på, fordi det føles fedt at lykkes med ting, selv små ting, især når nogen forventer det af en – når nogen holder øje.