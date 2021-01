Dy Plambeck: Jeg er lettet over, at hverken min kæreste eller jeg taler om at få et samtalekøkken eller flere badeværelser. Vi vil bare gerne have hver sit værelse

Når forfatter Dy Plambeck taler med sin kæreste om, at de måske vil flytte sammen på et tidspunkt, drømmer de hverken om samtalekøkken eller flere badeværelser. Han taler mest om, at han vil have et værelse, hvor han kan sidde med sine lp'er og et fedt anlæg. Mens hun taler om sit skrivehus, hvor hun kan sidde for sig selv og skrive..