Ayse Dudu Tepe: Jeg er en af de kvinder, han har krænket. Men det er bydende nødvendigt, at han bliver hørt

Det her kan godt blive et langt og slidsomt år. Mens corona har krævet, at vi alle står sammen og kæmper mod en fælles fjende, har kampen mod sexismen skabt mere splittelse end sammenhold, for der er delte meninger om, hvorvidt sexisme overhovedet er et problem.

Dansk Magisterforening fik i efteråret 2020 lavet en Gallup-undersøgelse af hele arbejdsmarkedet, hvor kun mænd blev spurgt. Kun 3 procent af de adspurgte syntes, at der er et problem med sexisme.