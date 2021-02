Svend Brinkmann: Her er manden bag det berømte slogan ’learning by doing’. Nu har coronakrisen gjort ham aktuel igen

For næsten 100 år siden udkom John Deweys bog ’The Quest for Certainty’. Dewey er bedst kendt for sloganet learning by doing, men han er en langt bredere og dybere tænker end det og har længe været en af mine yndlingsfilosoffer. Ikke mindst fordi han insisterede på at sammentænke human-, samfunds- og naturvidenskaberne på en måde, der er helt nødvendig i dag, hvor tidens store problemer som klima- og biodiversitetskriserne ikke kan løses fra blot et enkelt af disse perspektiver. Og nu har vi så coronapandemien, der selvfølgelig først og fremmest handler om en virus, som kan forstås biologisk og behandles medicinsk, men som påvirker næsten alle processer i menneskers liv overalt på Jorden. Jeg har ofte tænkt på, hvordan min intellektuelle helt, Dewey, mon ville have responderet på coronakrisen.

Den første sætning i Deweys bog fra 1929 lyder: »Mennesket, som lever i en verden fuld af farer, må søge sikkerhed«. Og resten af bogen handler om, hvordan det er forsøgt på to forskellige måder gennem historien. Den ene måde har fundet udtryk gennem ceremonier, ritualer og magi. Det er lidt forenklet den religiøse måde. Den anden er udtrykt ved menneskets skabelse af teknologi og videnskab, der sætter os i stand til at gribe ind i naturens processer på fordelagtige måder. Den først handler kort sagt om at ændre og tilpasse selvet, mens den anden handler om at ændre og tilpasse verden. Den ene søger accept af tilværelsens vilkår, og den anden søger at forandre disse vilkår.

Der er ingen tvivl om, at Dewey, der tilhørte den handlingsorienterede filosofi, som kaldes pragmatismen, havde en forkærlighed for den forandringsorienterede vej. Det er ved at bruge den eksperimentelle metode, at vi bliver klogere og opnår kontrol over begivenhedernes gang.

Coronavirussen er nærmest en perfekt illustration af Deweys forståelse af videnskabelig tænkning. Videnskab drejer sig ikke primært om at afdække en verden, der er evig og uforanderlig, men derimod om at anvende den kollektive fornuft på nye problemer, efterhånden som de opstår. Den hurtige udvikling af coronavacciner understøtter pragmatismens syn på videnskab som problemløsning.

Vestens historie er historien om, hvordan vi gennem videnskab har betvunget mere og mere af verden. Vi har til gengæld brugt mindre tid på at øve os i at erkende og acceptere de vilkår, der er. Vi kan behandle stadig flere sygdomme, men mennesket er fortsat et udsat og sårbart væsen. Risikoen ved blindt at acceptere de givne vilkår er dog, at man finder sig i problemer og undertrykkelsesformer, som kunne være undgået.