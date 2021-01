»En knusende dom«: Justitsministers kæreste dømt for falsk hærværk og angreb på demokratiet

Det var et direkte angreb på det norske demokrati, da den daværende norske justitsministers kæreste for to år siden i flere tilfælde øvede hærværk og brandstiftelse mod sit eget hjem og sendte trusselsbreve til både samleveren og andre norske toppolitikere.

Derfor blev den 55-årige Anita Laila Bertheussen fredag idømt fængsel i 1 år og 8 måneder ved retten i Oslo i den spektakulære sag, der har skabt stor international opmærksomhed.

En knusende dom kaldte norske retseksperter dommen lige efter afsigelsen. Det tog tre timer for dommeren at gennemgå sagen og bevisførelsen grundigt for Laila Anita Bertheussen, der mødte op i retten iført sort hat, sorte solbriller og med en stofpose med en enhjørning på.

Har haft budskaber på tasken

Det sidste tillægges symbolsk værdi, da den tiltalte gennem hele retssagen i efteråret havde skrevet små budskaber til medierne på sin taske i retssalen. Laila Anita Bertheussen har hele tiden hævdet sin uskyld i anklagerne og vil nu sammen med sine forsvarere overveje at anke afgørelsen.

I sin gennemgang af sagen afviste dommeren forsvarets påstand om, at politiet har lidt af tunnelsyn og kun fokuseret på den tiltalte kvinde i efterforskningen af sagen. Tværtimod har der ifølge dommeren været tale om en »svært grundig efterforskning«.

Rasende over fotos af sit hus

Sagen tager sit udgangspunkt i stykket ’Ways of Seing’, som for to år siden i efteråret blev opført på det politiske og eksperimenterende teater Black Box i Oslo.

I stykket viste teatret billeder af det hus i den rige bydel Røa i Oslo, hvor Laila Anita Bertheussen bor sammen med medlem af Fremskridtspartiet Tor Mikkel Wara, der dengang var justitsminister i den borgerlige norske regering. Også tre andre norske toppolitikere fik fremvist billeder af deres private boliger på scenen i teatret.

Meningen var at påvise, hvordan racismen breder sig fra samfundets top.

24. november 2018 så Anita Laila Bertheussen stykket i Black Box, hvor hun ulovligt filmede dele af det med sin telefon. Bagefter var hun stærkt oprørt.

»Bertheussen havde et betydeligt engagement i ’Ways of Seeing’, og det blev mere og mere intenst«, sagde dommer Yngvild Thue ved domsafsigelsen i Oslo.

Frygtede venstreorienterede aktivister

Justitsministerens kæreste frygtede, at venstreorienterede grupper ville angribe parret efter teatrets oplysninger om deres hjem. Hun meldte Black Box til politiet, som dog henlagde anmeldelsen.

Næsten som en selvopfyldende profeti blev der i ugerne efter begået hærværk og fremsendt trusler mod justitsministeren og kæresten.

En affaldscontainer blev antændt, ligesom nogen forsøgte at sætte ild til parrets bil, på husmuren blev der skrevet ’Rasisit’ (med bevidst forkert stavning af ordet ’racist’), ved siden af var der malet et hagekors. Alt sammen ifølge dommen udført af Laila Anita Bertheussen.

Justitsministeren modtog et trusselsbrev, ligesom to andre norske toppolitikere fra Fremskridtspartiet, tidligere minister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hendes samlever, Christian Tybring-Gjedde, gjorde. Begge breve var ifølge retten i Oslo forfattet af Laila Anita Bertheussen.

Samtidig med de manipulerede hærværksaktioner, der skulle bevise, at parret blev angrebet af venstreorienterede, gik Laila Anita Bertheussen til angreb på teatret Black Box.

Både som sig selv og ud fra en profil ved navn Anita Berg angreb hun teatret for at udsætte politikerne og deres familier for fare på de sociale medier, ligesom hun skrev til teatrets sponsorer og opfordrede dem til at trække sig.

Ministeren vidste intet

Hun foretog en omfattende research om alle de medvirkende i teaterstykket og lagde talrige opdateringer om dem og stykket på de sociale medier.

Det sidste talte hun om med sin kæreste, justitsminister Tor Mikkel Wara, der vendte sig stærkt imod posterne. Men som dommeren udtrykte det ved domsafsigelsen, var hun »mere optaget af at skabe opmærksomhed om teatret end af hans meninger«.

Det er på intet tidspunkt fremgået af sagen, at den daværende justitsminister vidste noget om sin samlevers ulovlige aktiviteter.

I marts 2019 blev Laila Anita Bertheussen anholdt og sigtet for selv at have iscenesat hærværket og kampagnen mod sin kæreste gennem tre år. Samme dag valgte Tor Mikkel Wara at trække sig som justitsminister i statsminister Erna Solbergs regering »af hensyn til familien«.

Han er i dag ude af politik og arbejder i det private erhvervsliv. Tanken om, at »politiet udførte ransagninger i justitsministerens hjem, er vildere end noget, en krimiforfatter kunne have fundet på«, skrev en kommentator i avisen Aftenposten.

I den lange gennemgang af sagen i retten i Oslo fredag fremgik det, at dommen er afsagt på baggrund af en lang række indicier og digitale beviser mod Laila Anita Bertheussen.