Hendes forgænger fik voldsom kritik. Nu vil ny forkvinde bekæmpe sexisme

Da Politiken i oktober fortalte om sexisme i musikbranchen, skete det på baggrund af i alt 97 skriftlige og mundtlige personlige vidnesbyrd, som redaktionen havde indsamlet.

13 kvinder udtalte sig i artiklen med fuldt navn, og over 40 danske musikere og branchefolk viste deres ansigt på et fælles photo shoot til artiklen.

Men en vigtig stemme manglede: Dansk Musiker Forbund optrådte nemlig ikke i artiklen. Musikernes forbund henviste i stedet til et facebookopslag om, at man tog sexisme alvorligt. Da daværende formand Anders Laursen efterfølgende udtalte, at han ikke mente, at musikbranchen stod med et særskilt problem, hvad angår sexisme, blev han mødt med massiv kritik.