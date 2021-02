Jeg bliver så klog, tænkte jeg. Og glemte at logge på i en måned

Det er ikke verdens mest originale idé. Men jeg har altså sat mig for at bruge denne ørkenvandringsperiode af pandemien på at blive klogere.

Så da jeg i november så en annonce på nettet for et tilbud på to årsabonnementer hos amerikanske Masterclass – en slags streamingplatform for forelæsninger inden for alt fra madlavning til ledelse – slog jeg til. Yes! Julegaven til min mand var i hus, og for en gangs skyld var det ikke en mørkeblå skjorte. Og der faldt tilmed også et abonnement af til mig selv.

Det er ikke for ingenting, at Masterclass i en artikel i The New York Times har kaldt deres gennemsnitsbruger for en person i 30’erne, der egentlig har en karriere, og som også godt selv ved, at man – sagt på en pæn måde – ikke ligefrem er under uddannelse længere. Det kunne måske godt passe lidt på mig.