Morten Messerschmidt: »Det er svært at se, hvorfor det er farligere at sidde alene på et bibliotek end at stå i kø i Matas«

»Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor bibliotekerne stadig er lukket. Jeg ved, at de for rigtig mange mennesker, måske især i den ældre generation, er en helt naturlig og vigtig del af hverdagen, hvor man går over og læser dagens avis, bladrer lidt i nye bøger og orienterer sig. De bør kunne genåbne, selvfølgelig ikke uden restriktioner, men på en forsvarlig måde. Man kunne sagtens arbejde med antalsrestriktioner og brug af handsker og mundbind og håndtere det, sådan som vi også gør det i kirkerne«.

»Der er jo nogle paradokser, som bliver mere og mere slående. Det er svært at se, hvorfor det er farligere at sidde alene på et bibliotek end at stå i kø i Matas eller Føtex med langt flere mennesker, hvor folk står ved kølemontren og rækker ud efter samme lørdagskylling. Vi vil prioritere at åbne de steder, som er en helt naturlig del af folks hverdag, først, men vi bør også se på for eksempel de store museer. Når jeg går på Statens Museum for Kunst eller Nationalmuseet, og der ikke er skoleklasser derinde, er det jo yderst sjældent, at man står tæt. Og typisk går man rundt med sin kæreste, sin mormor eller andre nære kontakter«.

»Derfor synes jeg godt, man kan overveje at åbne de store institutioner, som giver folk noget åndeligt indhold, naturligvis med behørige restriktioner. Hvis ikke man åbner de steder, hvor man helt oplagt godt kan håndtere det, frygter jeg, folk bliver så modløse, at de holder op med at overholde reglerne der, hvor det kræver en større indsats, for eksempel i supermarkedet«.

»Vi skal helt generelt se på, hvad det er sundhedsmæssigt mest forsvarligt at åbne, og hvad der samfundsøkonomisk er mest givtigt. På kulturområdet skal vi først se på, hvad vi kan åbne af udendørsaktiviteter. Her tænker jeg blandt andet på de zoologiske haver, hvor det har en lav risiko at åbne de udendørs anlæg. Der er tale om kulturinstitutioner, der ikke som Nationalmuseet modtager stor offentlig støtte, og de bør derfor stå før andre her«.

»Det ville også være fint at åbne bibliotekerne, men vi må ikke glemme, at for eksempel de zoologiske haver er helt anderledes afhængige af deres entréindtægter. Der er på denne måde rigtig meget andet kulturliv, som normalt klarer sig selv uden støtte, og hvis ikke vi gør os overvejelser om, hvad der gavner erhvervslivet generelt og også kulturens erhvervsliv, kommer vi til at at miste meget mere kultur, end vi ellers ville gøre«.