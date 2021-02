Prins sagsøger sin søn for at sælge slot for 1 euro

Rumligt og charmerende slot med 6 hektar land i landlige og natursmukke omgivelser sælges for 7,5 kroner.

Sådan kunne salgsopstillingen for slottet Marienburg i Hannover lyde, efter at hertug af Braunschweig og Lüneberg Ernst August jr. i 2018 meddelte, at han ville sælge slottet for den »symbolske sum« af 1 euro – helt præcist 7,44 danske kroner.

Men den beslutning er ikke blevet modtaget godt af prinsen af Hannover, som er far til Ernst August jr. og bærer samme navn som sin søn, skriver The Art Newspaper.

Prinsen sagsøger nemlig sin søn, fordi han mener, at sønnen er »gået bag hans ryg«.

Selv om prisen på det enorme slot kun er sølle 7,44 kroner, skal der renoveres meget. Hele 200 millioner kroner forventes der at skulle bruges på at sætte det i stand, og det er den primære grund til, at sønnen Ernst August jr. sælger slottet.

Støtte fra staten

Sønnen har beskrevet salget som en mulighed for at bevare familiens historie, og salget har også fået politisk opbakning.

Den tyske stat vil ifølge The Art Newspaper bidrage med mere end 100 millioner danske kroner til renoveringen, hvis salget af slottet, som blev bygget i 1858 og er gået i arv siden da, går igennem.

Alt imens forsøger faren, prins Ernst August sen., som er en fjern fætter til dronning Elizabeth af England, at få slottet tilbage på egne hænder. Den 66-årige prins overdrog sin ældste søn slottet sammen med to andre slotte tilbage i 2004.

Det er ikke første gang, sønnen Ernst August jr. er i mediernes søgelys. De tyske tabloidaviser har døbt den 37-årige prinsesøn festprinsen, blandt andet efter en episode, hvor Ernst August jr. blev fotograferet, mens han urinerede på en tyrkisk pavillon ved en udstilling i Hannover. Det udløste en stor diplomatisk strid og førte til en klage fra den tyrkiske ambassade, som beskyldte ham for at fornærme det tyrkiske folk.

Der er endnu ikke blevet sat en dato for høringen af det søgsmål, faren har anlagt.