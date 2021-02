»Det er begyndelsen på en ny tid«: Tre religioner rykker ind i House of One

Det har været undervejs i 10 år. Og nu sker der noget. 27. maj i år lægges grundstenen til et troshus i Berlins centrum, der skal rumme både muslimer, kristne og jøder.

House of One på Petriplatz kommer til at huse både en kirke, en moske, en synagoge og en fælles forhal med plads til blandt andet foredrag og fællesbøn.

»Ideen er enkel«, siger teologen Roland Stolte, der i 2011 var med til at starte projektet, til The Guardian.

»Vi ønskede at bygge et hus, hvor de tre religioner kunne være sammen og stadig bevare hver sin identitet«.

House of One bygges, hvor Petrikirche lå i flere århundreder. Kirken blev skadet under Anden Verdenskrig og siden revet ned af det tidligere DDR-styre.

Byggeriet, der løber op i 47 millioner euro eller 350 millioner kroner, forventes at vare de næste fire år. House of One er tegnet af det tyske arkitektfirma Kuehn Malvezzi.

»Der er mange veje til gud, og de er alle gode«, siger rabbiner Andreas Nachama til The Guardian. Han står i spidsen for projektet sammen med en præst og en imam.

»I House of One vil kristne, muslimer og jøder bede hver for sig og dyrke hver sin religion, men besøge hinanden på helligdage og ved fejringer«, siger rabbineren til The Guardian.

Og understreger, at der er tale om mere end et symbol.

»Det er begyndelsen på en ny tid, hvor vi viser, at der ikke er noget had imellem os«.

Den tyske regering og bystyret i Berlin har bidraget til projektet med tilsammen 30 millioner euro, andre 9 millioner euro er kommet ind via fundraising og donationer. En ny indsamling, der begyndte i december, forventes at indbringe de resterende 8 millioner euro, skriver The Guardian.