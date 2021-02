Billede af kænguru viser sig at være 17.500 år gammelt

Med rød okker malede aboriginals i Australien for 17.500 år siden et billede i naturlig størrelse af en kænguru i en klippehule i Kimberley-regionen i det vestlige Australien. Det to meter lange billede kan ses på klippefladen ved indgangen til en hule, der ligger over Dryesdalefloden, skriver flere internationale medier.

Hulemaleriet er et af en række skildringer af dyr, som nu er blevet dateret af forskere i Australien ved hjælp af kulstof-14-dateringer af gamle hvepsereder, der omgiver maleriet, skriver artnet.com. Med sine 17.500 år er maleriet det ældst kendte stenmaleri i Australien.

De australske forskere har offentliggjort resultaterne af deres undersøgelse i tidsskriftet Nature Human Behavior.

Kimberley-regionen er et af de steder i Australien, der har flest hulemalerier. Dyr var populære motiver i dette område af Australien i omkring 4.000 år, indtil man for 13.000 år siden blev mere optaget af at male billeder af mennesker, skriver artnet.com.