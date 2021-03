Meghan Markle beskylder kongehuset for at sprede løgne

Meghan Markle, der er gift med prins Harry, antyder, at Buckingham Palace er med til at ’udbrede falske indtryk’ af hende og prinsen.

Den opsigtsvækkende udtalelse fremsætter hun i et tv-interview hos CBS med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey.

Der er kun offentliggjort små klip fra interviewet, som bringes i sin helhed i amerikansk tv søndag. Det bringes i britisk og dansk tv dagen efter. Herhjemme på TV3 og Viafree.

Til et spørgsmål fra Winfrey om, hvordan Meghan Markle har det med, at hendes offentlige udtalelser og meninger bliver hørt i Buckingham Palace, svarer hun:

»Jeg mener ikke, at Buckingham Palace efter så lang tid kan forvente, at vi stadig er tavse, når ’The Firm’ spiller en aktiv rolle i at gøre usandheder om os vedvarende«.

Klippet er offentliggjort, efter at kongehuset har gjort det klart, at det vil undersøge påstande i avisartikler om, at Markle skal have overfuset unge ansatte, da hun boede i Kensington Palace. Disse beskyldninger mod Markle er først blevet offentliggjort efter Winfrey-interviewet.

Meghan Markle siger også, at hvis det er et spørgsmål om at kunne miste noget som følge af interviewet, så er der allerede gået en masse tabt.

Interviewet ventes at give et detaljeret indtryk af den korte periode, hvor parret sammen var en del af kongefamilien, inden de trådte tilbage og flyttede til USA.

Det er i en artikel i The Times onsdag, at det hævdes, at Meghan vil blive konfronteret med en klage fra en ansat. Det gælder ifølge artiklen en episode i oktober 2018, da parret boede i Kensington Palace.

Ifølge en lækket mail fra en ansat skal Meghan have tvunget to personlige assistenter ud af huset. Artiklen hævder, at hun undergravede en tredje ansats selvtillid.

I en presseerklæring fra Buckingham Palace, som står for ansættelserne i den royale stab, giver kongefamilien udtryk for ’dyb bekymring’ over beskyldningerne, som omtales i The Times.

»Omstændighederne vil blive undersøgt af HR-teamet på Buckingham Palace«, hedder det.

Det bliver samtidig understreget, at den værdighed, som traditionelt omgiver stillinger i den royale stab, ikke må undergraves, og at overfusninger eller chikane ikke tolereres.

Parret, der officielt har titel af hertug og hertuginde af Sussex, chokerede sidste år den kongelige familie ved at meddele, at de havde planer om at træde tilbage fra deres kongelige roller. Efter en tænkepause bekræftede de i sidste uge den beslutning.

ritzau/AFP