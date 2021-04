Svend Brinkmann efter et år med corona: Jeg frygter, at vi ender med en sygeliggørelse af helt normale reaktioner

Der er nok mange af os, der i det seneste coronaår har været nedtrykte, bange eller forvirrede. Jeg husker selv, hvordan jeg i marts sidste år ikke kunne falde i søvn om aftenen. Jeg ’doom-scrollede’ på Twitter, som det hedder, når man ikke kan slippe jagten på de dårlige nyheder. Om dagen var det svært at samle sig om arbejdsopgaverne, for overspringshandlingerne trængte sig på i form af pressemøder eller ny viden, der skulle opsøges på internettet. Siden gik det bedre.

Jeg fik opbygget hjemmerutiner sammen med familien, og til sidst føltes undtagelsestilstanden nærmest helt hyggelig.

Jeg er dog ret sikker på, at jeg sidste forår ville have slået ud som stresset og muligvis angst, hvis jeg havde målt mine ’symptomer’ i tests for disse tilstande.

Det gik heldigvis over, men desværre førte efteråret og vinteren til modløshed for mig og mange andre, da det stod klart, at der kom nye mutationer, som truede genåbningen af samfundet. Vi lærte alle at sige B117, og forårets amatørdiskussioner om epidemiologi blev suppleret af amatørdiskussioner om vaccinernes effekt og sikkerhed.