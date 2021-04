»Jeg stod med mit brev i Kvickly og blev irriteret over, at den unge kvinde bag disken lod sig skræmme af mig«

Forleden gik jeg på posthuset i Kvickly for at sende et brev til min nevø. Det var hans fødselsdag dagen efter, og jeg ville sikre mig, at det nåede frem, så jeg havde frankeret det med frimærker for de 58 kroner, det koster at sende et såkaldt quickbrev.

»Desværre«, sagde den unge kvinde bag skranken. Hun fortalte mig, at et brev for at blive behandlet som quickbrev skal frankeres med særlige Q-brev-frankeringsmærker.

Jeg kiggede på min, synes jeg selv, vældig flotte røde fødselsdagskonvolut, pyntet med Angry Birds-klistermærker, en masse små dannebrogsflag, hans navn og adresse skrevet med selvlysende grønt og så en masse sjove frimærker med trolde og katte og spøgelser, som jeg nu fik at vide var ubrugelige.