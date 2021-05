Jeg er vist i det, man kalder midtvejskrisen. Jeg er rådvild. Og jaloux på min egen datter

»Jeg skal ikke leve et liv, hvor det eneste, det handler om, er børn og arbejde. Jeg skal leve livet«, siger min datter på 15 til mig, mens hun åbner køleskabet.

Hun tager en liter letmælk ud og hælder et glas op. Og jeg husker, at jeg elskede at drikke kærnemælk, da jeg gik i folkeskole, og min klasselærer hed Terkel. Han døde for en måned siden. Han blev 87. Det bliver jeg om 47 år. Såfremt jeg ikke når at dø inden.

I 2018 var jeg til fire begravelser. Den første var min far. Han døde af et hjertestop. Det gør vi jo egentlig allesammen. Dør af hjertestop. Han faldt om foran moskéen i Esbjerg. Han vidste ikke, han skulle dø. Det var der ingen af os, der gjorde. Natten til den dag, han døde, havde han drømt om mig. Hans førstefødte og eneste pige. »Jeg drømte, at Dudu var syg«, havde han sagt til min mor om morgenen. Han ville have ringet til mig, men nåede det ikke.