Homo economicus kunne rejse sig, fordi kvinder lavede mad og passede børn uden løn

I bogen ’Det eneste køn’ stiller den svenske forfatter Katrine Marçal (tidligere Katrine Kielos) et spørgsmål, der, dengang bogen i 2008 udkom første gang, fik mig til at tænke over omsorgsarbejdets usynlige økonomi.

Spørgsmålet lød: Hvem lavede Adam Smiths aftensmad? Hvordan fik nationaløkonomiens fader og ophavsmanden til begrebet om markedets usynlige hånd og egeninteressens rolle i økonomien egentlig selv mad i skrutten hver dag? Svaret er mor, og Adam Smiths mor hed Margaret Douglas.

»Hele livet tog hun hånd om sin søn, og hun er den del af svaret på spørgsmålet om, hvordan vi får vores aftensmad, som Adam Smith udelader«, som Marçal skriver med henvisning til den centrale passage i Smiths hovedværk, ’Nationernes velstand’, fra 1776, hvor han så berømt skriver: »Det er ikke på grund af slagterens, ølbryggerens eller bagerens velvilje, vi kan se frem til vores middagsmåltid, men fordi de ser på deres egen interesse«.

Det er ideen om det gennemrationelle, handlende økonomiske menneske, der fødes her. Men manden, Homo economicus, har kun været i stand til at handle ud fra sin egeninteresse, fordi der var kvinder, der lavede mad og passede børnene og arbejdede uden løn.

Der er selvfølgelig sket alt muligt med den økonomiske teori siden Smith (der forresten slet ikke var den enøjede markedsfundamentalist, han har fået ry for at være), men vi kæmper stadig med at få øje på det, der er blevet kaldt økonomiens ’usynlige hjerte’.