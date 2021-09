Dansk forsker finder glemt musik fra en af Verdis mest kendte operaer under sengen

Publikum får hidtil ukendte toner af den verdensberømte italienske operakomponist Giuseppe Verdi at høre, når de under den årlige Verdi-festival i Parma i næste uge bliver præsenteret for godt et kvarters helt ny musik fra hans opera ’Nabucco’.

Operaen med det berømte slavekor hører ellers til blandt Verdis mest kendte. Men en særlig del af musikken har i mere end 100 år været gemt og glemt.

Det er den danske ballet- og musikhistoriker, dr.phil. Knud Arne Jürgensen, der har fundet noderne. Verdi skrev dem til et balletindslag i ’Nabucco’, da operaen, som ellers er på italiensk, skulle opføres på fransk første gang. En opførelse, der fandt sted i Bruxelles i 1848.

Fandt noderne under sengen

De genfundne noder til det såkaldte divertissement, som balletmusikken kaldes, opføres for første gang i moderne tid ved Verdi-festivalen søndag 26. september.

Knud-Arne Jürgensen har skrevet doktordisputats om Verdis balletmusik

Det sker ved en orkesterkoncert på komponistens fødeegn, på Parmas berømte Teatro Regio. Planen er, at musikken senere skal opføres scenisk, oplyser musikhistorikeren, der håber, den også bliver indspillet.

Knud Arne Jürgensen har skrevet doktordisputats om Verdis balletmusik. Han fandt Verdis noder i nogle kasser under en seng i Verdis hus, som i dag til dels er omdannet til offentligt museum.

Da noderne var digitaliseret, kunne han endelig få lov at arbejde med dem, og de vil nu udkomme som del af den internationale Verdi-nodeudgave.

Samtidig med præsentationen af musikken udgiver Jürgensen en videnskabelig artikel om fundet i Verdi-instituttets årsskrift, der udkommer i næste måned.