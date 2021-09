Den femte vaccinefornægtende radiovært i USA er død på få uger

Den amerikanske radiovært Bob Enyart er død af covid-19, og det er tragisk på flere måder.

Tragisk, fordi ethvert dødsfald er tragisk, og fordi han har efterladt sig en hustru, som også er indlagt med virussen. Men også tragisk, fordi Bob Enyart er den femte konservative radiovært, der inden for to måneder dør af covid-19 efter at have markedsført sig selv på vaccineskepsis.

Der er dog ikke meget, som tyder på, at konfrontationen med de virkelige konsekvenser af sygdommen får flere amerikanere til at lade sig vaccinere.

Bob Enyart var præst, radiovært i Colorado og selverklæret ’religiøs fanatiker’.

Han har gjort grin med ofre for aids-epidemien ved at læse deres nekrologer op i radioen i en munter tone, alt imens han spillede Queen-sangen ’Another One Bites the Dust’. Han har advokeret for dødsstraf til kvinder, der får en abort. Om coronavaccinerne har han spredt den falske påstand, at de er testet på celler fra aborterede babyer.

Abortmodstanden brugte Enyart også aktivt i sin opfordring til lytterne om at holde sig fra vaccinecentre. Fordi, sagde han, at afvise at blive vaccineret ville »yderligere øge sociale spændinger og lægge pres på babydræberne«. En argumentation, som han ikke uddybede.

I oktober sidste år havde Enyart sågar succes med at sagsøge staten Colorado for at have påbud om mundbind i kirker.

Bob Enyart brugte sit radioprogram ’Real Science Radio’ til at udbrede vaccineskepsis. Det samme gjorde radioværten Dick Farrel, der døde af covid-19 i begyndelsen af august. Ligesom radioværterne Phil Valentine og Jimmy DeYoung, der døde af covid-19 i midten af august, og radiovært Marc Bernier, der døde af sygdommen i slutningen af august.

Alle fem mænd var uvaccinerede.

Holdningsændring?

Trods deres oprindelige spottende foragt for vaccinerne nåede både Dick Farrel og Phil Valentine at fortryde modstanden mod at lade sig stikke, da de mærkede virussens effekt på egen krop.

Efter Farrels død skrev en af hans venner, Amy Leigh Hair, på Facebook, at han også havde ændret hendes holdning i sin sidste tid: