»M​edierne står med en historisk skandale, der skriger på dækning, men som stædigt hemmeligholdes«

Den forbløffende FE-skandale får logisk nok mange til at ryste på hovedet over, at balladen kommer offentligt frem. Det har også rystet medierne. Men for få år siden fejrede de, at Danmark havde fået et stærkt tilsyn med de hemmelige væsner.