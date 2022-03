Ukrainsk psykolog: Putin er en plaget sjæl

»Det var heldigvis en ubegrundet alarm igen. Man bliver nervøs hver gang. For selv om vi her i den vestlige del af mit land lever et meget privilegeret liv, som ikke har ændret sig meget, siden Ruslands invasion begyndte, er angsten der hele tiden. For hvornår slår den første raket ned her? Hvornår kommer russerne, og har vi overhovedet en fremtid som folk og nation«, spørger han.

