»I Ukraine ligner de os. Der har de McDonald’s, de er kristne og kan lide at drikke øl«

Hvad nu, hvis krigshærgede lande, som aldrig får omtale og derfor ingen hjælp, kunne hyre et pr-bureau til at sexe deres konflikt op, så det passede til den kræsne tv-forbruger? Konceptkunstner Martin Martensen-Larsen har et godt tilbud til lande som Cameroun.