Kan Halsboe, Løkke og Rohde styre et orkester?

Er det nok, at man er dygtig, hvis man vil være en god leder? Hvis du spørger Andreas Vetö, der er direktør og dirigent for Danmarks Underholdningsorkester, er svaret nej.

»De allerbedste håndværkere er ikke altid dem, der skaber den smukkeste musik«.

Og smuk musik er ikke kun en metafor. Tre danske politikere får nemlig dirigentstokken i hånden, når de på Folkemødets åbningsdag skal demonstrere deres ledelsesevner i forsøget på at styre et symfoniorkester.

Med minimal oplæring af dirigent Andreas Vetö skal kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og hendes folketingskollegaer Lars Løkke og Jens Rohde på skift forsøge at få musikken til at spille med Danmarks underholdningsorkester. Eventen rummer også koncertelementer, hvor Andreas Vetö selv dirigerer.

Der er ikke tale om en konkurrence, understreger Andreas Vetö. Men en samtale om ledelse, hvor politikerne skal tale om, hvad de observerer ved hinandens måde at lede på, når de hver især har dirigentstokken i hånden.

»Der bliver en dialog om, hvordan man styrer bedst. Hvordan styrer man, når det skal gå hurtigt? Og hvad sker der, når man tøver?«, siger han.

Øjeblikkelige resultater

Der er mange ligheder mellem en dirigent og en hvilken som helst anden leder, mener Andreas Vetö. Bortset fra at en dirigent ser resultatet af sine ledelsesevner øjeblikkeligt. Og når musikken spiller, kan man ikke skjule en dårlig leder.

»Alle kan snakke om dårlig ledelse, men musikken kan demonstrere det. Hvis du er en tøvende leder, en ikke-kommunikerende leder eller en leder med nulfejlstolerance, så kan folk simpelthen høre det«, siger Andreas Vetö.

De frekvenser er sværere at opfange på en politisk arbejdsplads, påpeger han.

»Selvfølgelig er der noget, der hedder godt politisk håndværk. Fik de landet en aftale, eller blev der smækket med døren? Men samspillet kan være sværere at se«.

Tillid

For ledelse handler først og fremmest om, hvad man som leder kan få frem i sine medarbejdere, understreger Andreas Vetö. Eller i sine musikere.

Men hvad er en god dirigent?

»Det er langt sjovere at høre et stykke musik, hvor du kan mærke, at der er noget på spil. At musikerne tør gå ud af deres comfort zone«, siger han.

Og hvis det skal ske, skal lederen ifølge dirigenten være i stand til at slippe noget ansvar.

»Men man skal turde gribe det, som den enkelte musiker giver. Man skal have en retning, men man skal også kunne give dem noget ejerskab«, siger han.

»Men din fornemmeste opgave som dirigent er at skabe det her rum af tillid og inspiration, så dine musikere synes, det er sjovt at spille musik, og har lyst til at yde deres bedste«, siger han.

Danmarks Underholdningsorkester har lavet workshops i forskellige danske virksomheder, hvor chefer er blevet hevet ud af deres vante rammer og op på en scene. Så det er ikke første gang, Andreas Vetö skal se en uprøvet leder forsøge at slå tonen an.

Er der en reel chance for, at det kommer til at lyde godt, når Halsboe, Løkke og Rohde går på scenen?

»Et orkester kan for så vidt jo spille uden en dirigent, men en dårlig leder kan gå ind og ødelægge det«, siger Andreas Vetö ildevarslende.

»Men hvis de agerer gode ledere, skal det nok gå«, siger han.

»Og hvis de smiler til deres musikere og ellers slår nogenlunde rigtigt«.

Politikerne får dirigentstokken i hånden 16. juni klokken 18-19 på Folkemødets hovedscene. Klokken 20.15-21.45 spiller Danmarks Underholdningsorkester på hovedscenen med en række solister.