Det var hverken Cort eller Vingegaard, der udløste det største jubelbrøl, da Tour-feltet ramte Roskilde

På sidstedagen på Roskilde Festival gør Orange Gossip status over det bedste og det værste. Alien & Ko er blevet spottet til Tour de France, vodka er man begyndt at indtage via næsespray. Og så har vi et stort ønske til næste års festival.