Danske eksperter finder »vanvittig potent gift« i død nobelpristagers tænder

Da Pablo Neruda døde på et hospital i Chile i 1973, lød den officielle forklaring, at han var død af kræft. Men i årtierne, der fulgte, fastholdt både hans chauffør og nevø, at den store digter og systemkritiker blev myrdet med gift af Pinochet-regimet. En retsgenetisk undersøgelse på Københavns Universitet og et canadisk universitet er nu med til at bekræfte teorien om forgiftningen.