»Jeg har altid vidst, at det nok skulle blive godt en dag«

Det er måske en af forklaringerne på, at han i film og på teatre spiller med en dirrende intensitet, der gør det umuligt at få øjnene fra ham. Elliott Crosset Hove opdagede det, da han var helt ung. Når han gestaltede en karakter i et skuespil, kunne han uden at miste kontrollen bruge sider af sig selv, han ellers nødigt lader andre se. For den nu 35-årige skuespiller har prøvet at slå sig på andre mennesker ved at være åben.