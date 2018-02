Han gik undercover som flygtning for at skrive en bog, men resultatet er uforløst På sin rejse gennem Europa som iransk asylsøger er Kristian Husted desværre mest optaget af sin egen rejse frem for at forstå de flygtninge, han møder undervejs.

Flygtningen ’Vahid’ dukker i oktober 2015 op i den uoverskuelige tilstrømning af syrere, afghanere, afrikanere, irakere og andre frustrerede og håbefulde flygtninge og migranter på den græske ø Lesbos. To måneder – og 427 sider – senere stiger han af toget på Hovedbanen og forsvinder på Vesterbro.

Kristian Husted: Vahid Lindhardt og Ringhof, 433 sider, 300 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk Læs mere på politiken.dk/plus

Vahid kommer af intet og forsvinder i intet. Han er slet ikke flygtning, men en dansk ’Günter Wallraff’ – den tyske forfatter, som siden 1970’erne og gentagne gange vakte opsigt ved at tage nye identiteter, mest opsigtsvækkende som en indvandrer, der oplevede det tyske samfund nedefra.

Vahid – eller forfatteren Kristian Husted – sætter sin scene på Lesbos flot. Han tilkæmper sig en plads i køen af jævnt desperate, nedslidte og forkomne mennesker, som med børn, tasker og pakkenelliker kappes om at få et flygtningepapir, der kan bringe dem videre ind i det forjættede kontinent, Europa.

Han kæmper for sin egen plads i menneskebølgen, finder nye ’venner’ og allierede og drager med dem ud på ’Balkan-ruten’ gennem Grækenland, Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien og Østrig til Tyskland. Det emmer af uro, træthed, snavs, også sult og frygt for afhøring og afsløring ved hver eneste politistation og militærpost. Denne rejse, som er bogens ene hovedstrækning, tager Husted eller ’Vahid’ 12 dage. Derefter forsvinder han – eller noterne – op gennem Tyskland, indtil han melder sig som flygtning hos Politiet på Vesterbro og bliver sendt videre til tre dramatiske uger i asylcentrene Sandholm og Auderød, før han kaster sin nye identitet overbord.

Ideen er et scoop. Resultatet er uforløst – og endnu værre: historieløst.

Hvordan kan Husted forvente at blive taget alvorligt, når han sidestiller flygtningelejre på Lesbos med kz-lejre, omtaler de flygtninge, der hjælper myndighederne, som »kapoer«, der var tvunget til at bistå nazister i Det tredje Riges lejre, og omtaler lederne af de græske lejre som »lejrkommandanter«? Det er ikke bare forkert, men forløjet. I Grækenland flokkedes flygtninge og migranter for at komme ind. Under nazismen gik folk under jorden for at undgå lejrene og deres fatale brutalitet. Sammenligningen er usmagelig.

Husted ankom frivilligt, formentlig med fly, og har sit danske pas klistret til maven. De hundredtusinder af flygtninge og migranter i Grækenland har forladt deres lande i krig, krise eller kaos, ofte vovet livet ved at krydse farlige grænser, ikke sjældent med splittede familier bag sig, og var reelt truet på velfærd, liv og fremtid, da de gik om bord på en båd ved Tyrkiets kyst.

Denne bog er chancen for at forstå, hvad der har drevet disse mennesker hjemmefra. Hvordan og med hvilke håb syrere og irakere flygter fra krige derhjemme? Hvorfor afghanere, tit efter en mellemstation i Iran, vælger at rejse gennem Tyrkiet i retning af Europa? Hvad der får afrikanere til at tage skæbnen på ryggen for at søge arbejde og velfærd på den anden side af Middelhavet? Hver eneste flygtning og migrant rummer en historie. I stedet er Husted optaget af sin egen rejse. Den er fysisk hård, men til forskel fra hver eneste flygtning kan han når som helst tage sit pas frem fra maveskindet og nyde beskyttelse. Hans frihed er deres drøm – alligevel bruger han ikke sit stunt til at forsøge at forstå deres vilkår.

De fleste af flygtningene har grund til at frygte at blive sendt retur. Hans frygt er at blive afsløret med sit falske id og miste en god historie.