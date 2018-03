Forfatter bag ny vikingekrimi: »Faktuelt er tv-serien 'Vikings' på nogle punkter helt hen i vejret« Lasse Holm fik succes med sin trilogi om magtens personer i det antikke Rom. Bøgerne stod solidt på et stort kildemateriale. Når det gælder vikingerne og Lodbrog-slægten, ser det helt anderledes ud.

For et par år siden trak en forlagsredaktør forfatteren Lasse Holm til side. De var begge til krimimesse i Horsens. Holm var der for at fortælle om sin spændingstrilogi, der foregik i antikkens Rom. Redaktøren var der for at snuse rundt blandt bøger og forfattere, som alle gode redaktører gør. Han fortalte Lasse Holm, at han havde læst hans romertrilogi med fornøjelse, og nu havde redaktøren, hvis han selv skulle sige det, fået en god idé.

Var det ikke noget for Lasse Holm at skrive en historisk spændingsroman med vikinger i hovedrollerne?

Næh, det var egentlig ikke en idé, forfatteren tændte på. Men noget havde den alligevel over sig, for han gav aldrig helt slip på den, og da der var gået et par måneder, fik den ny næring, ikke mindst efter at forfatteren havde set 1. sæson af tv-serien ’Vikings’.

»Jeg kunne hurtigt se, at tv-serien faktuelt på nogle punkter var helt hen i vejret. Udformningen af deres skibe passede i hvert fald ikke med de fund, der er gjort, og i serien optræder vikingerne altid i læder. Det er også fint, hvis man skal i kamp, men til havs skal man have uld på i flere lag, og ulden skal også helst være vandafvisende, men på film ser uld jo ikke helt så godt ud som læder«, siger Lasse Holm og smiler.

Hvor skal man begynde?

Han er helt på det rene med, at en tv-serie må foretage nogle greb, måske endda nogle bevidste overgreb på historiske fakta, for at få en fortælling til at virke på skærmen, men da han så serien, fik han lyst til at fortælle sin egen version af vikingernes historier.

Lige så stille begyndte han at læse sig ind på stoffet, og det gik op for ham, at han allerede bar på en omfattende viden om netop den periode.

»Jeg er jo vokset op i Aarhus, som er grundlagt af vikingerne, da hed byen Aros. Min far var desuden lærer og videregav masser af sin egen viden om vikingerne til mig, allerede da jeg var barn«.

Jo mere Lasse Holm tænkte over forlagsredaktørens idé, jo bedre blev den. Men hvor skulle han begynde? Når han skrev om det antikke Rom, kunne han læne sig op ad udførlige beretninger om, hvad der foregik på den tid, hvorimod vikingerne og deres hærgen er et halvdunkelt kapitel.

»En af fordelene ved, at vi ved så lidt om tiden, er, at det giver et meget større råderum for mig som forfatter. Vi har nogle gode beskrivelser fra engelske munke, som har siddet rundtomkring i klostre og skrevet de angelsaksiske krøniker. I dem hører vi om, hvordan det engelske samfund har fungeret, og om, hvordan vikingernes plyndringer fandt sted, og hvor blodige de var. Munkenes beskrivelser har et vist mål af kristen propaganda over sig, og der er stadig en del, vi ikke ved, men alle hullerne i vores viden om tiden åbner for, at jeg bare kan skrive løs, selv om jeg selvfølgelig skal holde mig inden for, hvad der er realistisk«, siger Lasse Holm.

Blå bog Lasse Holm Forfatter, uddannet grafiker, f. 1968. Begyndte med at lave tegneserier. Fik udgivet ungdomsromanerne ’Pop’ og ’Formateret’ i 2004 og 2007. Fra 2014 til 2016 fik han udgivet trilogien ’Romeren’, ’Grækeren’ og ’Republikaneren’. Vikingekrimien ’Lodbrogsønnernes hævn’ udkom i 2017 og er solgt til udgivelse i Tjekkiet, Rusland og Spanien. Andet bind i trilogien, ’Lodbrogsønnernes ran’, udkommer i næste uge.

Sønnernes hævn

Hans første bog i den nye vikingetrilogi udkom sidste år med titlen ’Lodbrogsønnernes hævn’, og andet bind udkommer nu med titlen ’Lodbrogsønnernes ran’. Som titlerne fortæller, griber han som forfatter ud efter nogle af de få ting, man mener at vide om vikingetiden.

Den ene handler om Lodbrog-sønnerne, som har fantastiske navne som Bjørn Jernside, Sigurd Slangeøje og Halfdan Hvidsærk.

Den anden er de togter, som man ved, at vikingerne foretog i sidste halvdel af 800-tallet. Dengang hærgede de ikke alene De Britiske Øer, men også så fjerne områder som dem, vi i dag kender som Frankrig, Spanien og Italien. I en lidt mere afdæmpet form nåede de endda helt til det daværende Konstantinopel.

Lasse Holm siger, at han især i trilogiens første bind tog sig nogle friheder, da han skar Lodbrog-sønnerne til som personer.

»Det er bekræftet, at der er fem sønner, og dem har jeg udstyret med vidt forskellig personlighed og udseende. Personbeskrivelserne er næsten karikerede i første bind, og det skyldes, at jeg selv er irriteret, hvis jeg som læser har problemer med at skelne mellem forskellige personer i en bog, så det er et helt bevidst valg. I andet bind kommer der mere kød på personerne. Saxo har i sin krønike beskrevet, hvordan sønnerne hver især modtager budskabet om, at deres far, Regnar Lodbrog, er død. En af dem klemmer så hårdt på spydskaftet, at der kommer mærker i det. En anden klemmer så hårdt om en skakbrik, at blodet springer fra neglene.

De beskrivelser er også karikerede, men Saxo gør, som man gør i sagaerne: Man beskriver udefra, hvordan personerne føler indvendig«.

Beskrivelserne hos Saxo har Lasse Holm overført til de fem sønner, selv om han godt ved, at der ikke er historisk belæg for det.

»Man ved stort set kun, at de har levet, hvad man ikke kan sige om Regnar Lodbrog. Man ved nærmest ingenting. Vi ved, hvad Saxo skriver, og hvad oldtidssagaerne fortæller«.

Og vi ved ... ingenting

Nogle har ment, at Regnar Lodbrog måske var et konglomerat af forskellige personerfra eventyr og sagn, mens andre mener, at hans person kan være bygget over antydninger af historiske skikkelser?

»Ja, ingen ved det, og dit gæt er lige så godt som mit, for Saxos fortællinger og oldtidssagaerne er nedskrevet, flere hundrede år efter at de begivenheder, som de beskriver, muligvis har fundet sted. Det betyder også, at alle historierne har været igennem mange munde undervejs, og ingen aner, hvor meget de har nået at ændre sig«.

Hvorfor tror du, historierne om vikingerne bliver ved med at fascinere?

»For os i Skandinavien er vikingerne hele tiden i vores bevidsthed, eftersom de er en del af vores fortid. Lige nu skyldes det måske, at der er hele to tv-serier om vikinger. Ud over ’Vikings’ er det ’The Last Kingdom’, som jo handler om, hvordan englænderne i sin tid forsvarede sig mod vikingerne. Derudover har vi Frants G. Bengtssons roman ’Røde orm’, som er uopslidelig. Nu er den også et teaterstykke, som er blevet opført af Det Kongelige Teater på Moesgaard Museum og til sommer bliver opført i Ulvedalene i Dyrehaven. Alt sammen er det med til at hvirvle interessen op igen«.